Zonguldak'ta Sel Limanda Kirliliğe Neden Oldu

Kentte 2 gün süren kuvvetli yağışla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda toplandı.

Çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile çeşitli atıklar dalgaların etkisiyle sahil şeridini kirletti.

Bu arada dereden akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.

Vira Haber