1 Mayıs’ta Tüm Gemilerden Düdük Sesi Yükselecek

ICS (International Chamber of Shipping) tarafından gönderilen yazıda Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel olarak yaşanmakta olan bu zor dönemde, dünya ticaretinin %83'ünün deniz ticareti ve gemilerle sağlandığı göz önünde bulundurularak, bu süreçte diğer sektör çalışanları ile birlikte ön saflarda çaba sarfeden ve başta pandemi ile mücadelede hayati önem taşıyan medikal ve koruyu malzemeler olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duyduğu tüm mal ve ürünlerin kesintisiz bir şekilde taşınmasında hizmet eden gemi çalışanlarını kutlamak, icra ettikleri önemli faaliyette moral ve motivasyonlarının üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak ve onore etmek maksadıyla, 1 Mayıs 2020 tarihinde 12.00'da dünya çapında limanda olan gemilerin gemi düdüklerinin çalınması teklif edildi.

Bu kapsamda, dünya çapında 1.2 milyondan fazla gemi çalışanının verdikleri bu mücadelenin hatırlanması ve gemi personelinin bu vesile ile tebrik edilmesi çerçevesinde gemi sahibi ve işletmeci firmalar ile limanların bu faaliyete katılımı ICS tarafından talep edildi.

Vira Haber