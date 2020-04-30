Türkiye Yoğun Yağışın Etkisine Girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye bugün batı bölgelerden başlayan yağışlı sisteminin etkisi altına giriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağış dalgasının gelmesi beklenirken, önümüzdeki hafta ortasına kadar yağışların ülke genelinde etkili olacağı görülüyor.

6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin devreye gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yoğun ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik olmaması ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Vira Haber