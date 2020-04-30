Konya’da Esrarengiz Olay, Göle Balık Bırakırken Yakalandı

Konya'da bir taksi ile Altınapa Baraj Gölü'ne giderek suya balık bırakan ABD uyruklu Chesterr Juall (60), taksi sürücüsü sayesinde yakalandı. Suya Japon balığı bıraktığı öğrenilen Juall'ın bunu neden yaptığı ise susma hakkını kullandığı için bilinmiyor. 10 bin TL para cezası kesilen Amerikalı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JAPON BALIĞI BIRAKMIŞ

Yapılan araştırmayla, balıkların Japon balığı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Juall, sevk edildiği adliyede mahkemece, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Juall'in bu sabah kaldığı otelden ayrıldığı ortaya çıktı.

10 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntüleri izleyen taksicinin bir arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbar etmesi sonrasında görüntüyü inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Amerikalının kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a izinsiz balık bıraktığı için 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Vira Haber