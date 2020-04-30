Salgın Ne Zaman Bitecek?

Türkiye’de koronavirüs tablosu günden güne daha iyiye gidiyor ve T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, umut verici açıklamalarda bulunuyor ancak henüz Türkiye için koronavirüs bitiş tarihini paylaşmadı. Polimetre, DSÖ'nün 28 Nisan 2020 tarihli verilerine dayanarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu salgından en çok etkilenen ülkelerin korona haritasını çıkardı.

KORONAVİRÜS VAKALARI VE ÖLÜMLER NE ZAMAN SON BULACAK?

İzlanda ve Yeni Zelanda'da salgın şimdilik sona erdi. Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Portekiz ve Güney Kore için salgının bitiş tarihi belli değil. İsviçre'de vakalar 1 Mayıs'ta, ölümler 5 Mayıs'ta son bulacak. İtalya'da olaylar 7 Mayıs, ölümler 10 Mayıs'ta sona erecek. Norveç'te olaylar 1 Mayıs, ölümler 26 Nisan'da sona erecek.

Danimarka'da olaylar 6 Mayıs, ölümler 2 Mayıs'ta sona erecek. Hollanda'da ölümler 1 Mayıs'ta son bulacak. Almanya, Japonya, Yunanistan, İsveç'te olay ve ölümlerin Mayıs ayı içinde son bulması bekleniyor. Almanya'da olayların 8 Mayıs, ölümlerin 13 Mayıs'ta sona ermesi beklenirken, Japonya'da olayların ve ölümlerin 9 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Polimetre'nin hesaplarına göre Türkiye'de koronavirüs olayları 6 Mayıs'ta son bulacak. Koronavirüs kaynaklı ölümler de 23 Mayıs'ta son bulacak.

Vira Haber