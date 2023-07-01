1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, İstanbul’da Törenlerle Kutlandı.

Fatih Sarayburnu Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende konuşan Başaran Bayrak, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun önemini vurguladı. Türk denizciliğinin bugün ulaşmış olduğu düzeyi bu Kanuna borçlu olduğunu belirten Başaran Bayrak, bugün Türk denizciliğinin gurur verici bir noktaya geldiğini söyledi.



Bayrak, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle andı, tüm denizcilerin ve halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.



Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, mülki idari amirleri ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Törende, Sarayburnu’ndan deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ekipleri tarafından denizde su gösterileri gerçekleştirildi.



Törene katılanlar daha sonra Beşiktaş’ta Barbaros Hayrettin Paşa türbesini ziyaret edip dua etti, Vali Davut Gül, türbede bulunan özel defteri imzaladı.



Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul Deniz Müzesi ziyaret edildi.

Vira Haber