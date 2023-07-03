TURMEPA Boğaz’ın Örtüsünü Kaldırdı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıldönümü sebebiyle ülkemizin özellikle kıyı bölgelerinde pek çok kutlama yapıldı. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Beşiktaş’ta gerçekleşen program çerçevesinde bu sene de Boğaz’ın derin sularına dalarak deniz dibi temizliği yaptı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl da Boğaz’daki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla İstanbul Beşiktaş İskelesi’nde dip temizliği etkinliği düzenledi. 2 Temmuz’da Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği’ne bağlı dalgıçlar tarafından deniz dibinden 6 çuval atık çıkartıldı. Görenleri şaşırtan atıklar arasında; cam şişeler, güneş gözlükleri, plastik parçalar, ev araç gereçleri, kimlik ve kredi kartları ve çok sayıda sigara izmariti bulunuyor. Dalgıçlar tarafından ilginç eşyaların çıkartılmasını ilgiyle izleyenler, TURMEPA yetkilileri tarafından atıkların denizlere verdiği zararlar hakkında bilgi edindi. Etkinliğe TURMEPA Gönüllüleri de destek verdi.

Vira Haber