İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kabotaj Bayramı'nda Yelkenliler İstanbul Boğazı'nda Yarıştı
Kabotaj Bayramı'nda Yelkenliler İstanbul Boğazı'nda Yarıştı

Kabotaj Bayramı'nda Yelkenliler İstanbul Boğazı'nda Yarıştı

İstanbul Boğazı'nda, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi.

A+A-

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj (MDK) Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönlü kapatılmasının ardından 35 yelkenli yat, saat 11.00 itibarıyla Ortaköy açıklarından Karadeniz istikametinde ilerledi.

Kıyasıya süren yarışta yeterli rüzgar olmaması ve yatların gidiş istikametindeki ters akıntılar nedeniyle yelkenliler ilerlemekte güçlük çekti.

Yelkenliler, zaman zaman kıyıya yanaşarak hem akıntılardan korunmak hem de rüzgarı arkasına almak için sahile yanaştı.

aa-20230701-31567599-31567591-kabotaj-bayraminda-yelkenliler-istanbul-bogazinda-yaristi.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.