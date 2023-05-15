103 Milyon Dolarlık Kokain Taşıyan Denizaltı Ele Geçirildi

Kolombiya Donanması'ndan cuma günü yapılan açıklamada, 30 metre uzunluğunda ve üç metre genişliğindeki taşıta Orta Amerika'ya giderken salı günü Pasifik'te el konduğu bildirildi.

Düzenlenen operasyonda 45, 54 ve 63 yaşlarındaki üç kişinin gözaltına alındığı, geminin de Kolombiya'ya geri götürüldüğü ifade edildi.

Kimliği açıklanmayan mürettebatın "bir uyuşturucu çetesi tarafından kaçakçılık yapmaya zorlandığı" bilgisi paylaşıldı.

Denizaltında 103 milyon dolar değerinde üç ton kokaine el konduğu da aktarıldı.

Açıklamada taşıtın, bu gemilere yönelik operasyonların kayıtlarının tutulduğu 1993'ten beri Kolombiya'da el konan en büyük narko denizaltı olduğu da belirtildi.

Alt kısımlarında geniş bölmelere sahip olan ve su yüzeyinin biraz altında seyreden narko denizaltılar, uyuşturucu kaçakçılığında sık sık kullanılıyor.

Kolombiya Donanması, son 30 yılda bu araçlardan 228 tanesine el koydu.

Güney Amerika ülkesinde kanunlara göre, narko denizaltılarının üretilmesine, satılmasına ve kullanılmasına 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Kaynak: indyturk.com