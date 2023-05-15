Mocha Kasırgası Can Aldı

Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası'nın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de bulunan Arakan Gençler Hayırsever Derneğinin açıklamasında, bölge sakinlerinin sel riskine karşı yüksek kesimlerdeki sağlam binalara sığındığı, 700'den fazla kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında.

Yerel basındaki haberlerde de hızı saatte 209 kilometreye ulaşan kasırgada arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Myanmar'da askeri yönetim yetkililerinin açıklamasında, şiddetli rüzgarların binalara ve elektrik hatlarına zarar verdiği, bazı binaların çatılarının uçtuğu ifade edildi.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da Mocha Kasırgası nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılıyordu. Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor. Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Vira Haber