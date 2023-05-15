Dev Kruvaziyerle Kuşadası'na 4 bin 200 Turist Geldi
"Bahama" bandıralı dev kruvaziyer "Odyssey of the Seas", Kuşadasına bu sezonki ilk seferini gerçekleştirdi.
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Ege Port Limanı'na yanaşan dev kruvaziyerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.
Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, açıklamasında, Odyssey of the Seas'ın, ilçeye 21 sefer gerçekleştireceğini belirtti.
Güngör, sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : Kruvaziyer, Kuşadası, Turist
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