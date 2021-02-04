11 Ülkeye 6 Bin Ton Balık İhraç Edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paylaştığı verilere göre 2020 yılında Malatya’dan 11 Ülkeye 6 bin ton balık ihracatı gerçekleştirildi. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe ise 30 milyon 31 bin dolar gelir elde edildi.

2019 yılında Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü ihracat rakamı 37 milyon 864 bin dolar olarak açıklanmıştı. Bu rakam 2020 yılında yüzde 20,69 luk düşüşle 30 milyon 31 bin dolara geriledi.

Ülke genelinde 74 ülkeye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Sektöründen ihracat yapılırken, Malatya’dan 18 ülkeye ihracat eli uzanabildi. 11 Ülkeye Su Ürünleri ihracatı gerçekleştirilirken, 15 Ülkeye Hayvansal Mamulleri ihracatı yapıldı. Gelir dağılımında ise Su Ürünleri ihracatından 7 milyon dolar gelir elde edilirken, Hayvansal Mamullerden 23 milyon dolar kazanç sağlandı.

Bölgesel olarak bakıldığında ise TRB1 bölgesinde Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe İhracatta en fazla gelir elde eden İl, 30 milyon 31 bin dolar gelir ile Malatya. Elazığ ise 5 milyon 189 bin dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Bingöl’de bu rakam 1 milyon 46 bin dolar iken Tunceli’de 8 bin 34 dolar olarak gerçekleşti.

Vira Haber