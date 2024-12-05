13. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni 6 Aralık’ta Yapılacak

Saat 19.00’da başlayacak etkinlikte, genç tasarımcıların projeleri sergilenecek ve dereceye girenler ödüllerini alacak.

Bu yıl "Balıkçı Gemisi Tasarımı" konusuyla düzenlenen yarışmada, birincilik ödülü olarak 150.000 TL, ikincilik ödülü olarak 100.000 TL, üçüncülük ödülü olarak ise 80.000 TL verilecek. Etkinlikte ayrıca tüm katılımcı projeler sergilenerek sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacak.

Protokol ve Sektör Temsilcileri Bir Araya Gelecek

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, GYHİB Başkanı Cem Seven ve denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Tören Programı

Program, açılış konuşmalarının ardından gala yemeği ve müzik dinletisiyle devam edecek. Yarışmanın jüri üyeleri sahneye davet edilerek yarışmaya dair değerlendirmelerini paylaşacak. Ardından ödüller sahiplerini bulacak.

Tören Programı:

19.00-19.50 : Karşılama

19.50-20.15 : Açılış konuşmaları

20.15-20.30 : Jüri üyelerinin sahneye daveti

20.30-21.00 : Gala yemeği ve müzik dinletisi

21.00-21.30: Ödül töreni

Denizcilik sektörüne genç ve yaratıcı fikirlerle katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, tasarım alanında Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek projelerin tanıtımına ev sahipliği yapacak.

Vira Haber