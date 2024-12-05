Abu Dhabi Denizcilik Ödüllerinde Zirve D-Marin’in Oldu

Turgutreis altın, Göcek gümüş, Didim bronz ödül alırken, Göcek "Müşteri Deneyimi" ve Didim "Sürdürülebilirlik" alanında altın ödüllerin sahibi oldu.

D-Marin, Türkiye'deki üç marinasıyla, Orta Doğu ve Türkiye'deki marinalar arasında mükemmelliği ödüllendiren Abu Dhabi Denizcilik Ödülleri'nde beş prestijli ödül kazandı. D-Marin, "Üstün Marina" kategorisinde ilk üç ödülün sahibi oldu. Turgutreis, üst üste ikinci kez altın ödülün sahibi olurken, D-Marin Göcek gümüş, D-Marin Didim ise bronz ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck, "Bu ödüller Turgutreis, Göcek ve Didim'deki ekiplerimizin olağanüstü özverisi ve uzmanlığını gösteriyor. Türkiye Bölge Operasyon Direktörü Can Akaltan'ın liderliğinde, D-Marin Göcek Marina Müdürü Bora Ergeçgin ve D-Marin Turgutreis Marina Müdürü Mustafa Gün'ün üstün katkılarıyla inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri mükemmelliğini geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'deki tüm ekibi, marina işletmeciliğinde yeni ölçütler belirleyen sıkı çalışmaları ve tutkuları için yürekten kutluyorum. Bu takdir bize müşterilerimiz, toplumlarımız ve çevre için çıtayı yükseltmeye devam etme konusunda ilham veriyor" dedi.

D-Marin, üstün performansıyla altın ödüllerin sahibi oldu

Üstün Marina Ödülleri, operasyonları ve müşteri deneyimini geliştirmek için yenilikçi fikirler ve teknolojiyi kullanarak sergilenen olağanüstü performans ve sürekli iyileştirme çalışmalarını ödüllendiriyor. Jüri, D-Marin’i özellikle müşteri etkileşimlerindeki başarısı, ihtiyaçları anlama yeteneği ve geri bildirimleri değerlendirerek müşteri sadakatini artırma becerisi nedeniyle ödüllendirdi. D-Marin ayrıca, etkili personel geliştirme programları ve örnek sağlık ve güvenlik uygulamalarıyla da takdir topladı. Bu doğrultuda D-Marin Göcek "Müşteri Deneyimi" kategorisinde altın ödül kazanırken, D-Marin Didim, güçlü çevresel çabaları ve son teknoloji tesisleriyle "Sürdürülebilirlik" alanında altın ödül kazandı.

Her marina, dokuz jüri üyesi ve 16 değerlendiriciden oluşan prestijli kuruluşlar ve düzenleyici kurumlardan gelen bir kurul tarafından titizlikle değerlendirildi. Temsilciler ise bu panelin üç saatten uzun süren detaylı sorgulamalarına tabi tutuldu.

Vira Haber