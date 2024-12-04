Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Denizde Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Vira Haber