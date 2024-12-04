Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Denizde Yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde lastik bot içerisinde yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Kuşadası, Göçmen, Göçmen Kaçakçısı
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