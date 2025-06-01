14 Haziran’da Kalamış’ta Sanat ve Denizin Büyüleyici Buluşmasına Hazır Mısınız

“Art on the Boat” festivali aynı gustoya sahip kitleleri “Sessiz Lüks” temasıyla bir araya getirerek, özgün deneyimlerin yaşanacağı bir gün sunmayı hedefliyor.

20 yıllık deneyimiyle sektöre yön veren İntersis Ajans’ın organizasyonuyla gerçekleşecek bu tam günlük festival, denizin ve sanatın birleştirici gücünden ilham alıyor. Yelkencilikte sıkça kullanılan “Düğüm yok bağ var” mottosu ise etkinliğin ana teması olarak öne çıkıyor.

Kalamış Marina’da Düzce’nin önde gelen inşaat firması İştirak Yapı A.Ş. ve Türkiye’nin en önemli makarna üreticilerinden Mutlu Makarna’nın sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte, Masterchef Moderatörü Mehmet Yalçınkaya, Bedri Usta, Kızıl Sakal’ın Mutfağı Eren Kaşıkçı, Uluslararası Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu, sanatçı Haluk Tuğcu, sanatçı Pınar Tuğba Biçmen, Davranış Bilimleri Uzmanı, Yazar, Müzisyen Aşkım Kapışmak, Duayen sanatçı Haldun Dormen gibi pek çok özel konuk yer alacak. Festivalin finalinde ise Melis Sökmen-Ceyda Pirali Orkestrası sahne alacak.“ The Color of Sound Sunset” başlıklı performans, katılımcılara klasik cazdan modern ezgilere uzanan unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

“Art on the Boat”, doğru kitleleri nitelikli ve zevk sahibi etkinliklerle buluşturmayı hedefliyor. Tüm gün boyunca sahne performansları, marinadaki teknelerde gerçekleşecek özel atölye ve sohbetler ile yelken kültürü, sanat ve gastronomi bir araya geliyor. Etkinlik 14 Haziran 2025, Cumartesi, 10.00 – 22.00 saatleri arası Kalamış Setur Marina’da

Vira Haber