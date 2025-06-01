İDO’dan Fethiye-Rodos Arasında Tarihi Sefer

İDO’nun modern, hızlı ve yüksek güvenlikli deniz otobüslerinden biri olan, 450 koltuk kapasiteli deniz otobüsü, Fethiye Limanı’ndan sabah saat 08:30’da hareket ederek yaklaşık 2 saatlik konforlu bir yolculuğun ardından Rodos Limanı’na ulaştı. Dönüş seferi ise Rodos Limanı’ndan 17:30’da yapılarak, yolcular yeniden Fethiye’ye getirildi.

Haziran ayı boyunca haftanın 4 günü düzenlenecek seferler, temmuz ve ağustos aylarında ise haftanın her günü, aylül ayında tekrar haftanın 4 günü yapılacak şekilde planlandı. Bu yeni hat, sadece tatilciler için değil, aynı zamanda bölge turizmi ve yerel ekonomi açısından da büyük bir canlanma sağlayacak.

İki Ülke Arasında Turizm Köprüsü

Rodos’un eşsiz plajları, Orta Çağ’dan kalma Eski Şehir bölgesi, Şövalyeler Caddesi, Büyük Usta Sarayı, Kelebekler Vadisi ve Lindos Antik Kenti gibi doğal ve kültürel zenginlikleri, Fethiye'den yola çıkan yolcular için keşfedilmeyi bekliyor. Aynı zamanda bu hat, Türkiye ile Yunanistan arasında dostane ilişkilerin gelişmesine ve karşılıklı kültürel etkileşime de katkı sunmayı hedefliyor.

Orhan: “Heyecanımız büyük, sorumluluğumuz daha da büyük”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, ilk sefer öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün İDO ailesi olarak tarihi bir ana tanıklık etmenin heyecanı ve gururu içindeyiz. Fethiye- Rodos hattımız, yalnızca iki nokta arasında ulaşımı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölge turizmine, ticaretine ve kültürel bağların güçlenmesine de önemli katkılar sunacak. Bu projeyi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki MUTTAŞ ile güçlü bir iş birliği içinde hayata geçirdik. Bu stratejik atılım, Ege’nin kalbinde yeni bir deniz yolculuğu vizyonunun başlangıcıdır.”

Protokolden Geniş Katılım

İlk seferin gerçekleştirildiği bu özel günde, İDO Marmara’nın Fethiye İskelesi’nden Rodos’a uğurlanması etkinliği de büyük bir katılımla gerçekleşti. Açılışta şu isimler hazır bulundu:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir

MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden

MUTTAŞ Genel Müdürü Sedat Bayrak

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan

MUTTAŞ Deniz A.Ş. Başkan Vekili ve Denizcilik Şube Müdürü Cem Hotoğlugil

Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Fethiye Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Av. Ali Özgür Kullukçu

İDO Yönetim ekibi

İDO, Ege'nin maviliklerine açılan yeni kapısı Fethiye-Rodos hattıyla, hem yolcularına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sunuyor hem de bölgesel turizmde yeni bir dönem başlatıyor.