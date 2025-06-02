Türkiye Denizcilik Federasyonu 8. Olağan Genel Kurulu
Türkiye Denizcilik Federasyonu 8. Olağan Genel Kurulu 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’de İTÜ Denizcilik Fakültesi Suay Umut Konferans Salonu’nda yapılacak.
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8. Olağan Genel Kurul ile ilgili Türkiye Denizcilik Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
“Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu, 30.04.2020 tarihli toplantısında, tüzüğümüz gereği 8. Olağan Genel Kurulumuzu ilk toplantımızı çoğunluklu olarak 05 Haziran 2025 tarihinde saat 11:00’de Federasyon Merkezi’nde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde çoğunluksuz olarak 13 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00’de İTÜ Denizcilik Fakültesi Suay Umut Konferans Salonu’nda yapmaya karar vermiştir”.
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