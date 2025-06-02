DFDS Türkiye, Tekstil ve Perakende Lojistiği İçin Filosunu Güçlendiriyor

Uluslararası taşımacılıkta hizmet kalitesini ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarının bir parçası olarak, şirket tekstil, fast-fashion, perakende ve yüksek değerli ürünlerin taşımacılığına özel olarak tasarlanmış 200 adet yeni Krone kapalı kasa treyleri filosuna dahil etti.

Yeni nesil bu treylerler, askılı taşıma sistemi sayesinde tekstil ürünlerinin satılabilir halde, ütü ya da ek bir hazırlık gerektirmeden teslim edilmesini sağlıyor. Gelişmiş yalıtım sistemi, yüksek kalite iç kaplamaları ve modern takip sistemleriyle donatılan araçlar, hassas ve değerli yükler için üst düzey güvenlik ve koruma sunuyor.

DFDS Başkan Yardımcısı ve Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Vestrup Skivild konuyla ilgili şunları söyledi:

“DFDS olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve filomuzu bu ihtiyaçlara uygun şekilde sürekli yeniliyoruz. Bu yatırım, Türkiye’deki varlığımızı büyütme kararlılığımızın ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin güçlü bir göstergesidir. Yeni treylerlerimiz, özellikle tekstil ve perakende sektöründeki müşterilerimiz için hizmet kalitemizi önemli ölçüde artıracak ve Türkiye ile Avrupa arasındaki tedarik zincirinin daha verimli ve zaman tasarruflu hale gelmesine katkı sağlayacaktır.”

20’den fazla ülkede faaliyet gösteren DFDS, karayolu, denizyolu ve demiryolunu entegre eden güçlü intermodal ağıyla Türkiye ve Avrupa arasında uçtan uca kesintisiz lojistik çözümleri sunmaya devam ediyor.

Vira Haber