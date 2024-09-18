141,5 Kilo Kokain Ele Geçirilen Geminin Tutuklu 10 Mürettebatından 8'i Beraat Etti

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl limana yanaşan Panama bayraklı gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 141,5 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin 10 mürettebatı olaydan sonra tutuklandı. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşması için tutuklu bulundukları Ankara'dan ilçeye getirilen sanıklar, tercüman eşliğinde savunma yaptı. Gemi kaptanı M.D., 30 yılı aşkın süredir kapktanlık yaptığını ve bugüne kadar herhangi bir suça karışmadığını söyleyerek, suçlamaları reddetti. Sanık M.D., "Uyuşturucu yerleştirilmesine karşı önlem aldım, ancak aramada uyuşturucu bulundu. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Geminin ikinci kaptanı A.A. ise, Kolombiya'dan yükleme yaptığı sırada uyuşturucuların gemiye yerleştirilmiş olabileceğini söyleyerek, "Yüklemeler karanlıkta yapıldı. Aydınlatma yetersizdi. Ben hiçbir şey görmedim. Suçsuzum" diyerek suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da uyuşturucuda mürettebatın parmak izlerinin bulunmadığını söyleyerek, suçsuz olduklarını savundu.

Duruşmada 10 sanıktan 8'i beraat ederken, geminin kaptanı M.D. ve ikinci kaptanı A.A.'ya 30 yıl hapis cezası ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Vira Haber