Cizre’de Dicle Nehrine 200 Bin Adet Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' uygulanıyor.

Proje kapsamında Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Şanlıurfa Atatürk Barajı Su Ürünleri Araştırma tesisinden temin edilerek getirilen 200 bin adet yavru sazan balığı Dicle Nehri'ne bırakıldı.

Vira Haber