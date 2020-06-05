15 İlde Sokağa Çıkma Yasağı, Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli?
Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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Sağlık Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde bugün saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.
Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Sokağa Çıkma Yasağı, Yasak, İstanbul
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