15 İlde Sokağa Çıkma Yasağı, Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli?

Sağlık Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde bugün saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vira Haber