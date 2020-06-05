İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. İçinde 9 Mürettebatı Bulunan Yük Gemisi Battı
İçinde 9 Mürettebatı Bulunan Yük Gemisi Battı

İçinde 9 Mürettebatı Bulunan Yük Gemisi Battı

İran'a ait bir yük gemisinin Irak karasularında battığı, mürettebattın 4'ünün kurtarıldığı diğerleri için de arama çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.

A+A-

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde "Behbehan" isimli İran'a ait gemi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü gece sularında battı.

Irak medyasına konuşan Basra Vali Yardımcısı ve eski Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan, gemide mahsur kalan 4 mürettebatın kurtarıldığını, diğer 5 kişinin bulunması için de operasyonun devam ettiğini söyledi.

Vira Haber

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.