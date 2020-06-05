İçinde 9 Mürettebatı Bulunan Yük Gemisi Battı
İran'a ait bir yük gemisinin Irak karasularında battığı, mürettebattın 4'ünün kurtarıldığı diğerleri için de arama çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.
A+A-
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'nin Hor Abdullah Kanalı girişinde "Behbehan" isimli İran'a ait gemi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü gece sularında battı.
Irak medyasına konuşan Basra Vali Yardımcısı ve eski Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan, gemide mahsur kalan 4 mürettebatın kurtarıldığını, diğer 5 kişinin bulunması için de operasyonun devam ettiğini söyledi.
Vira Haber
Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler : Gemi, Deniz, İran Basra, Mürettebat
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.