Antalya’da Turizm Hareketliliği "Gerekli Tüm Adımlar Atılıyor"

Tatil bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı tüm önlemlerin alındığını ifade eden Çetin, sezonun başladığını ancak sessizliğin hakim olduğunu, ilerleyen zamanlarda hareketlilik yaşanacağını söyledi.

Sektör temsilcileriyle sık sık görüştüklerini, zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek için gerekli adımları attıklarını anlatan Çetin, su altı sevdalılarını Kaş'a beklediklerini bildirdi.

Su altında virüs olmadığına değinen Çetin, "Misafirlerimizin rahatlıkla Kaş'a gelip, muhteşem su altı güzelliklerini yerinde görmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vira Haber