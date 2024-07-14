15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehit ve Gazilerimizi Şükran ve Minnetle Anıyoruz

Terör örgütü FETÖ yapılanmasına dahil hainler tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı güneş batarken başlatılmak istenen kalkışma, ilk andan itibaren sokağa dökülen, hayatı pahasına darbecilere geçit vermeyen aziz milletimizin kahraman direnişi sayesinde sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratılmıştır. O gece Türk halkı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokrasiyi canı pahasına savunmuştur. 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlar destansı bir direniş göstererek yekvücut olup hain girişimin karşısında durmuşlar ve Milletin Zaferi’ni ilan etmişlerdir.

15 Temmuz’da ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, demokrasimizi hedef alan, aynı zamanda ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan kanlı darbe girişimi, bir ibret vesikası olarak tarihimizdeki yerini almıştır ve hiçbir zaman unutulmayacak, ilelebet hatırlanacaktır.

Türk iş dünyasının temsilcileri olarak hürriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine aynı 15 Temmuz’daki kararlılığımızla sahip çıkmaya devam ederken, hiçbir zaman yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadan, ülkemizin potansiyeline olan inancımızla, yeni Türkiye Yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke için birlik beraberlik içinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz’un 8. yıldönümünde; demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbim, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber