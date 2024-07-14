Bakan Yerlikaya Duyurdu: Uluslararası Sularda 8 FETÖ'cü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi'nde 'ASTERI' isimli bir tekneye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-21' operasyonunda; uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi'nde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber