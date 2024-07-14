Kılavuzluk Hizmetleri Emniyet Protokolü İmzalandı

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında TKKD tarafından yapılan açıklama şöyle;

'01 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan " Kılavuzluk Hizmetleri Emniyetine İlişkin Yönerge " gereği derneğimiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında 12.07.2024 günü protokol imzalanmıştır.

Protokol imza törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal BAYLAN, Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire Başkanı Sayın Onur SARI ve derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Muhammer ARSLANTÜRK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaptan H.Sedat OĞUZ, Genel Sekreter Kaptan Necdet HAMZA katılım göstermiştir.

Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir URALOĞLU olmak üzere; Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş ÜNÜVAR'a, Denizcilik Genel Müdürümüz Sayın Ünal BAYLAN'a, Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire Başkanı Sayın Onur SARI'ya ve protokolün imzalanma aşamasına gelmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Ülkemiz denizciliği ve meslektaşlarımız için hayırlı olsun.'





Vira Haber