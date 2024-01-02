15 Temmuz Şehidinin İsmi Polis Kontrol Botuna Verildi

Dualarla denize indirilen botun ilk devriye görevine ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan, şehidin eşi Aşkım ve çocukları, Aleyna ile Yağız Koyuncu da katıldı.

Bartın Limanı sahasında, kontrol, denetim ve ani olaylara müdahale amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından Bartın Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi'ne tahsis edilen kontrol botu, düzenlenen tören ile suya indirildi. 15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun isminin verildiği kontrol botunun denize indirilme törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun eşi Aşkım ile çocukları Aleyna ve Yağız Koyuncu, askeri erkan, protokol üyeleri, emniyet müdür ve amirleri, polisler katıldı.

Şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun eşi Aşkım Koyuncu ve Oğlu Yağız Koyuncu'ya günün anısına çiçek ile içerisinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yer aldığı plaket hediye edildi. Yapılan dua ve hayvan kesilmesinin ardından kontrol botu, vinçle denize indirildi.

İlk görevine şehidin ailesi de katıldı

Şehit Zafer Koyuncu'nun adı verilen kontrol botu, liman içerisindeki ilk devriye görevine ise Vali Arslan, Emniyet Müdürü Hayal, protokol üyeleri ile şehit emniyet müdürünün ailesi de katıldı. 10 metrelik bota binan protokol ve şehit ailesi, liman içerisinde gerçekleşen deneme sürüşü ve devriye esnasında bölgenin eşsiz manzarasını denizden görme şansı buldu.

Bartın Limanı'na giriş çıkış yapan ticari gemilerin denetim ve kontrolünde görev yapacak olan kontrol botu ile boğulma, kanunlara aykırı avlanma gibi olaylara anında müdahale imkanı da olacak.

Vira Haber