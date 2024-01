Türkiye’nin Göz Bebeği TCG Burgazada, Yeni Yılda Nöbette

Türkiye'nin Milli Gemi projesi kapsamında, ilk defa günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen TCG Burgazada (F-513) korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Yeni yılda, Foça Limanı’nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Burgazada gemisinde görevli askerler, ailelerinden uzak, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de elleri tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide TCG Burgazada Komutanı Deniz Yarbay İlkay Beril Aydemir, askerlerin yeni yılını kutladı.

Ailelerinden uzakta, her saniye görev başında hazır olduklarını belirten Deniz Yarbay Aydemir, “Ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için verilen görev doğrultusunda ailelerimizden uzaktayız. TCG Burgazada ailesi olarak sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içerisinde yeni bir yıl dilerim” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber