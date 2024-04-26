Yalıkavak Marina'da Yenilik Rüzgarı: 2024 Sezonunda Heyecanlı Gelişmeler!

Türkiye'nin ve dünyanın en çok ödül alan ve yine Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan Yalıkavak Marina, yeni sezonda dünyaca ünlü markaları Bodrum'a getirmek amacıyla global projelere yatırım yapmaya devam ediyor. AVM ve yat bağlama tarafında yatırımlarına hızla devam ederken üstün kalitede konaklama altyapısı da sunarak Türkiye'nin, Bodrum Yarımadası'nın ve Yalıkavak bölgesinin dünya turizm endüstrisindeki konumunu geliştiriyor.

Yalıkavak Marina, bu yıl bir kez daha The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne aday!

Dünyanın da ilk 10 marinası arasına giren Yalıkavak Marina, 2024 yılında da değerli tekne sahipleri ve deniz tutkunlarının desteğiyle ödülünü korumak ve Türkiye'ye altıncı kez bu büyük ödülü getirmek istiyor.

“2018-2019 ve 2022-2023 Yıllarının En İyi Süper Yat Marinası”, “2020-2021 Yılların En İyi Uluslararası Marinası” ve “Temiz Marina” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin ilk ve tek “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıları sürdürmek ve bu gurur verici unvanı ülkemiz adına almayı hedefliyor. Oy kullanmak için https://www.tyha.co.uk/marina-awards#formtıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz arama kutucuğuna Yalıkavak Marina yazıp, e-posta adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz) 30 Ağustos 2024 tarihine kadar oy verebilirsiniz.

Yalıkavak Marina’da bu yaz neler var!

Dünyanın en lüks markalarının bir araya geldiği göz alıcı “Ada Bölgesi” ile Yalıkavak Marina Türkiye’de lüks yaşamın nabzını tutmaya devam ediyor. Yalıkavak Marina, geçtiğimiz sezon boyunca dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Dior, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Chanel, Dolce&Gabbana, Gucci, Bvlgari, Hublot, Loro Piana, Moncler, Stefano Ricci, Berluti, Zilli, Missoni, Beymen, Saint Laurent, Bottega Veneta, Golden Goose ve daha birçok prestijli markayla gerçekleştirdiği başarılı iş birliklerine bu yıl da yeni anlaşmalar ekliyor.

Lüks İspanyol moda markası Loewe, bu yıl Yalıkavak Marina bünyesine katılan yeni markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Bodrum’un en lüks ve cazibe merkezi Yalıkavak Marina Ada Bölgesinin yeni sakinlerinden olan Loewe,geçtiğimiz yıl dünyanın en popüler markası seçildi. Loewe’nin yeni yaz sezonuna özel koleksiyonları Yalıkavak Marina’da tutkunlarını bekliyor.

Yalıkavak Marina ayrıca yine yeniden Yalıkavak Marina’yı tercih eden, Zuma, Nusr-et, Novikov, Sakhalin by White Rabbit Group, Birds by Vasilchuk Bros, Azerbaycan mutfağı Sumakh ve Türkiye'nin ilk Fransız Festival Restoranı Bagatelle Bodrum ile eşsiz yemek ve kulüp deneyimi sunuyor.

Yalıkavak Marina Hotel: Lüksün İncelik ile Buluştuğu Nokta

Yalıkavak Marina ve Sunset Hospitality Group işbirliğiyle geçtiğimiz yıl hayata geçen "Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM" da marinanın kalbinde seçkin misafirlerinin beklentilerini aşmak için özenle tasarlanmış birinci sınıf olanaklar sunmayı sürdürüyor. Otel, otel konuklarına ayrılmış çok özel bir sonsuzluk havuzu ile güneşlenirken Yalıkavak Marina ve Yalıkavak Koyu’nun nefes kesen manzaralarını kucaklamak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Otelin sunduğu benzersiz olanakların zirvesinde göz alıcı zerafeti ile Türkiye'nin en lüks süiti Yalıkavak Suite bulunuyor.

Yalıkavak Marina, Marina, Alışveriş Merkezi (Alley), Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM ve Yalıkavak Marina Garden Hotel ile Spa & Fitness Merkezi ile bu sezonda konuklarını yeniden karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Vira Haber