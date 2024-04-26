"Sevgi ve Saygı Kuşağı" Proje Lansmanı

Disney Koruma Fonu'nun da desteklediği #Yuvamız (ourHOME) kampanyası dahilindeki projenin lansmanında, dünyanın korunması gereken güzellikleri konuşulurken; Ahtapotların Gizemli Dünyası belgeselinin de gösterimi yapıldı.

İstanbul, Türkiye (24 Nisan 2024), 22 Nisan Dünya Günü, bu sene tüm Nisan ayı boyunca kutlanıyor ve Dünya Ayı ismiyle daha fazla farkındalık yaratılması amaçlanıyor. National Geographic ve Disney’in başlattığı #Yuvamız (ourHOME) kampanyası dahilinde National Geographic ve Yuvam Dünya Derneği’nin hayata geçireceği “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi, yaklaşık 30 yıldır yaban hayatı ve doğayı korumak adına çalışmalar yapan Disney Koruma Fonu tarafından destekleniyor.

Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Arzucan Aşkın ile dünyanın korumamız gereken güzellikleri konuşuldu

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ın moderatörlüğünde, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ve National Geographic kaşifi, deniz bilimcisi ve su altı fotoğrafçısı Arzucan Aşkın’ın katılımıyla Soho House’ta gerçekleşen projenin lansman etkinliğinde, iki değerli uzman davetlilerle tecrübelerini paylaşırken; dünyanın korunması gereken güzellikleri ile ilgili mesajlar verdiler.

Ahtapotların sırlarla dolu dünyası davetlilerle birlikte izlendi

Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Arzucan Aşkın’ın konuşmalarının ardından Dünya Günü’nde National Geographic WILD’da yayınlanan ve yakında Disney+’ta yayınlanmaya başlayacak, Oscar ödüllü yapımcı ve yönetmen James Cameron imzalı yeni belgesel serisi “Ahtapotların Gizemli Dünyası”nın (Secrets of the Octopus) ilk bölümünün gösterimi yapıldı.

Bu etkinlik ile birlikte, “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi, başlamış oldu. Bu yıl Mayıs – Kasım döneminde hayata geçirilecek proje ile belirlenen okullar ve halka açık alanlarda gerçekleştirilecek National Geographic özel gösterimlerini takiben, Yuvam Dünya Derneği’nin uzmanlığında çocuklara yönelik atölyeler ve farklı yaş gruplarının katılımına açık söyleşiler yapılarak, dünyanın korunması gereken güzellikleri hatırlanacak.

Vira Haber