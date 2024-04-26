Tamer Kıran Karadağ Cumhuriyeti'nde Resmi Temaslarda Bulundu

Tamer Kıran, resmi temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan’ı ziyaret etti. Tamer Kıran, Büyükelçi Barış Kalkavan’a ziyaretin anısına plaket takdim etti.

Tamer Kıran ve beraberindekiler bu ziyaretin ardından Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Devlet Sekreteri Pavle Tripkovic ile görüştü. Oda Heyetine, Büyükelçi Barış Kalkavan da eşlik etti.

Daha sonra Karadağ Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dragan Kujoviç ve heyeti ile bir araya gelen Oda Heyeti, Türkiye ve Karadağ arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundular. Bu ziyarete, Ticaret Müşaviri Erdal Karaömeroğlu da iştirak etti.

Tamer Kıran ve beraberindeki Heyetin Karadağ’daki ilk günkü temasları TurkCham - Karadağ Türk Ticaret Odası ziyareti ile son buldu.

Karadağ ve Türkiye’nin önde gelen şirketleri tarafından 2023 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan TurkCham, Karadağ’da faaliyet gösteren Türk şirketleri ve ayrıca Türkiye ile ticaret yapan Karadağlı Şirketler için mesleki uzmanlık alışverişini kolaylaştırmayı ve ağ oluşturma olanakları sağlamayı amaçlıyor. TurkCham Onursal Başkanlığını Büyükelçi Barış Kalkavan, Oda Başkanlığını ise Burhan Genç yürütüyor.

Oda Heyetinde, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, Orhan Gülcek, İsmail Görgün, Ahmet Can Bozkurt, Barış Türkmen ve Meclis Üyeleri yer alıyor.

Vira Haber