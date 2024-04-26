Dünyanın Enerjisi İzmir’de Buluşuyor

WENERGY Expo, yerli ve yabancı yüzlerce firmanın katılımı ve binlerce sektör profesyonelinin ziyaretiyle 9-11 Mayıs 2024 tarihlerinde fuarizmir’de düzenlenecek. Fuarla birlikte yapılacak kongrede de sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu çok sayıda oturum gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği ile düzenlenecek WENERGY - 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, temiz enerji sektörüne ev sahipliği yapacak. 300’ü aşkın sektör paydaşını, uluslararası alıcı ve yatırımcılar ile buluşturulacak fuar; kamu, yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getirecek. Fuarda, başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları yer alacak. Enerji sektörüne hizmet veren kurumlar, şirketler ve sivil toplum kuruluşları, fuarizmir’in çatısı altında toplanacak. Fuarda ayrıca, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, kojenerasyon, üretim, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik konularında son teknolojiler, en yeni ürün ve hizmetler sergilenecek. WENERGY Expo’da, fuarın stratejik partneri Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (ENSİA) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden çok sayıda sektör profesyoneli yabancı alıcı da ağırlanacak.

Etkinlik sponsorunun Arçelik olduğu WENERGY Expo ile eş zamanlı olarak yapılacak kongre de enerji sektörünün nabzını tutmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu kongre kapsamında, çok sayıda oturum gerçekleştirilecek. Kongrede; enerji dönüşümünden yenilebilir enerji kullanımına, iklim değişikliğinden elektrikli araçlara kadar pek çok konu başlığı ele alınacak. Açılış konuşmasını Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı kongrede; alanında lider ve ilham veren konuşmacılar bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Kongre ile eş zamanlı olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da “Temiz Enerji Sempozyumu” düzenlenecek. https://wenergy.com.tr/kongre-programi adresinden kongre programına, ulaşılabilinecek.

WENERGY– 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı; ENSİA ana partnerliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Kalkınma Ajansı, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Avrupa Şehirler Birliği destekleri ve Arçelik etkinlik sponsorluğunda düzenlenecek. Yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti İzmir, fuar ve eş zamanlı düzenlenen kongre ile bu alanlarda bir kez daha öncülük edecek.

Vira Haber