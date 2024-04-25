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Sinoplu Kıyı Balıkçısı Su Samurunu Elleriyle Besledi

Sinoplu Kıyı Balıkçısı Su Samurunu Elleriyle Besledi

Sinoplu kıyı balıkçısı teknesine gelen su samurunu elleriyle balık vererek besledi.

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Sinoplu kıyı balıkçısı teknesine gelen su samuruna “gel kuzum, sana balık vereceğim” diyerek seslendi. Ardından su samurunu ikna etmeyi başaran balıkçı elleriyle su samuruna balık yedirdi. Su samurunun balıkçıyla samimi görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
Su samuru, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alıyor ve bilimsel adı 'lutra lutra' olarak geçiyor.

Vira Haber 

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