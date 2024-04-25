Sinop İçin Kuvvetli Lodos Uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “25 Nisan 2024 Perşembe günü Sinop il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunuldu.
Vira Haber
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