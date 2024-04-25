Sinop İçin Kuvvetli Lodos Uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “25 Nisan 2024 Perşembe günü Sinop il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunuldu.

Vira Haber