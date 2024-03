Türkiye’nin Dünya Markası: Begüm Yacht

24 Şubat’a kadar devam eden Bosphorus Boat Show’u 65 binden fazla kişi ziyaret etti. Mercedes Benz’in teknesi de en çok ilgi çeken ve merak edilen tekneler arasında ilk sıradaki yerini aldı. Fuarda röportaj yapma imkânı bulduğumuz Begüm Yacht’ın sahibi ve kurucusu Begüm Doğulu ile Mercedes Benz’in Türkiye Temsilciliği sürecini ve bundan sonraki hedeflerini konuştuk.

Mercedes Benz’in Türkiye Temsilciliği sürecini anlatan Begüm Doğulu her şeyin onların kendisini araması ile başladığını belirtti. Aklında hiçbir markanın ya da bir teknenin Türkiye Temsilciliğini almak gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Doğulu, Mercedes Benz’in telefonda kendisine “Size Türkiye distribütörlüğünü vermek istiyoruz” demeleri ile bir şaşkınlık yaşadığını hatta ilk başta inanmadığını, kendisine mail atmalarını söylediğini anlattı. Begüm Doğulu ardından yaşanan gelişmeleri bize şöyle anlattı: “Gerçekten hemen bir mail gönderdiler, baktım gerçekten Mercedes Benz’den geliyor. Ardından Monaco’daki ofislerine gittim; oturduk konuştuk. Tekneyi gösterdiler, farklı modelleri de gördük. Konuşmanın sonunda sizin de sorduğunuz gibi ‘Neden ben?’ diye sordum. Çünkü ben tekne distribütörlüğü yapmıyorum ve satışta tecrübeli bir firma da değilim. Cevapları şöyle oldu: ‘Biz Mercedes Benz olarak genelde bir distribütör atarken, o ülkeyle iş yapmış farklı branşlardaki güvendiğimiz dört kontağımızdan referans firma ismi isteriz. Biz firmayı sormayız, sen hangi firmayı tavsiye ediyorsun deriz. Dünyada ilk defa dördü de Begüm Yatçılık dedi. Açıkçası biz çok şaşırdık. Mailden önce de telefon açıp sesinizi duymak istedik’ Gerçekten güzel bir duyguydu…”

“HEDEF; İMALATI DA TÜRKİYE’DE YAPMAK”

“Hepimiz gelip geçiciyiz, önemli olan bu ülke için yapılanlardır. Ben her zaman bu ülke için çalışıyorum, yurt dışında ne kadar çok kişinin bakış açısını değiştirirsek o kadar mutlu oluyorum” diyen Begüm Doğulu önemli olanın arkada bıraktıklarımız olduğuna dikkat çekti. Mercedes Benz’in fuarda sergilenen bu modeli için de Begüm Doğulu şunları söyledi: “Bir kere inanılmaz bir ilgi var. Çünkü Türkiye’ye ilk defa bir Mercedes Benz motor yat geldi. Daha önce Türkiye'de kimse bunu görmedi ve bizim ülkemizde malum Mercedes tercih edilen bir markadır. Lüksü temsil eder. Onun için özellikle inanılmaz ilgi var. Hatta bizim stant sorumlusunu yönetim aramış. Herkes telefon açıp gerçekten Mercedes tekne girdi mi fuara, ona göre geleceğiz diyormuş. Biz de bu fuarı bekliyorduk tekneyi sergilemek için. Satışlarımız da başlayacaktır. Hatta ben Mercedes'le şimdi şu aşamaya geldim, ‘imalatı da Türkiye'de yapalım’ dedim”.

Mercedes Benz yetkililerinin biz distribütörlüğü verdik, siz imalatı da istiyorsunuz dediklerini belirten Begüm Doğulu şöyle devam etti: “Siz bana distribütörlüğü verdiniz yani siz benim ülkemdeki insanların parasını alacaksınız. Ben de ‘sizlerden bu dönüşü sağlayayım, kalıbı getirin, Türkiye'de imal edelim; siz de kazanın, biz de kazanalım, öyle daha iyi değil mi?’ diye sordum. Gülüştük, bakalım zaman ne gösterecek. Kalıbı olduktan sonra, biz bu tekneyi tabii ki yaparız, biz de bu işçilik var. Beniz zaten tersanem de var. Burada sergilenen teknelerin büyük çoğunluğu Türk yapımı tekneler”.

Türkiye’de kalifiye eleman ile ilgili sıkıntı yaşandığını da vurgulayan Begüm Doğulu fuarın açılışında da bu konunun konuşulduğunu ifade etti. Denizcilik ve yatçılık üzerine meslek liselerinin üniversitelerin çoğaltılması gerektiğini vurgulayan Doğulu şunları söyledi: “Çünkü akademik kariyeri olan kimse yok. Mezun olanlar da bu işi yapmıyor. Bizim insanımız hayal dünyasında yaşıyor. Güvertede gezeceğini zannediyor. Gemi inşa mühendisini işe aldık, adam makine dairesine indi. Üç gün sonra çocuk dedi ki, ‘ben istifa edeceğim, ne işim var benim makine dairesinde’ Oysa tespit yapacaktı makine dairesinde, orada yaşa demedik kendisine. Durum böyle”. tespit yapacak orada, git orda yaşa da demedik. Ben güverteye bakarım diye düşünüyordum. Dedik ki sen gemi inşa mühendisisin, makina dairesinde tespit yapacaksın”.

Özellikle pandemi sonrasında Türkiye’ye yat turizminde büyük artış olduğuna değinen Begüm Doğulu bu noktada bir tehlikeye dikkat çekti ve “Fakat eğer Türk milleti bu şekilde muamele etmeye devam ederse, bu yoğunluktan dolayı müşteriye ki, biraz fırsatçılık gibi görüyorum ben bunu. Yatlarla ilgili her konuda fiyatlar fahiş bir şekilde arttı. Bir kere yat limanı bağlama fiyatları dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde artış gösterdi. Bakım onarımlarda olsun, yedek parçada, işçilikte… İş çokluğundan geleceğim diyorlar, gitmiyorlar. Gitmediği işten bir daha çağırdıklarında 2 katı para isteniyor. Yani artık zıvanadan çıktı iş ve benim çok üzgün olduğum bir nokta. Müşterilerin çoğu benimle direkt konuşuyorlar. ‘Şu an mecburuz, buradayız, durum bu, ama bu böyle devam etmeyecek. Bize yapılanı unutmayız’ diyorlar” şeklinde konuştu. Doğulu, günün sonunda turizmde çok üst düzeyde olduğumuz zamanlardan, her şey dahil turizme hizmet veren duruma düştüğümüz gibi, yatçılıkta da aynı şey tekrarlanacaktır” dedi. Bunun için süreçten üzgün olduğunu belirten Doğulu, yeni çıkan yasayla kapıda vize uygulamasının da turizmi olumsuz etkileyeceğini, Yunanistan’ın bizden ucuz olduğunu söyledi. Doğulu şöyle devam etti: “Bana çok zengin bir müşterim ‘Bodrum’da bu kadar gece kulüpleriniz, restoranlarınız var, bize hitap edecek kalitede butikleriniz var ya... ‘Bunlara güvenmeyin. Biz bu paraları ödemediğimiz, olmadığımız gün kulüpler olmayacak. Siz diyorsunuz ya üst segmente hizmet veriyoruz, üst segment restoranlarımız, kulüplerimiz var. Onlar kapanacak. Biz nereye gidersek, onlar orada açılır gene’ dedi. Ne kadar kötü bunu duymak bir müşteriden”.

“BASIN BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Basının, gazetecilerin kedisi için önemli olduğunu da vurgulayan Begüm Doğulu, “sizler birebir gelen müşteriden bizim için çok daha kıymetlisiniz. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Sizler buradasınız diye eminim fuar çok güzel geçecek” dedi. Fuarların gerekliliğine inandığını belirten Begüm Doğulu, “O kadar güzel Türk imalatçılarımız var ki, insan olarak da güzeller. Yan komşum geldi, ‘Begüm Hanım tebrik ediyoruz. Ben de aynı model iyi kötü tekne satıyorum inşallah hayırlı fuarınız olsun’ dedi. Bizim insanlarımız da çok güzel imalatlar yapıyor ve herkesin Monaco Fuarı’na gidecek gücü yok, ama İstanbul civarında imalat yapıp buraya getirebilecek bütçeyi bir şekilde tutturabiliyor. Bütün yabancılar da buraya geldiğinde, en azından biz kendimizi ifade edebiliyoruz. Yurt dışına bakın biz de yapıyoruz, bizde de var ve güzel şeyler de yapıyoruz. Onun için bu fuarların Türkiye'de olması sektör açısından son derece faydalı ve inşallah hep de devam etsin” şeklinde konuştu. Begüm Doğulu yurt dışındaki fuarlara da 2-3 stant tutarak katıldığını ve bu fuarlarda seminerler verdiğini de belirtti.

Mega yat limanlarına ihtiyacımız olduğunu belirten Begüm Doğulu, 100 metre, 150 metrelik yatların karaya çekileceği yer olmadığına dikkat çekti. Bu konuda devlet desteğinin şart olduğunu belirten Doğulu, “Bu konu gerçekten çok önemli, tekne bağlama kapasitemizi mutlaka artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

