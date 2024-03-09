Utikad Kadın Lojistikçiler Odak Grubu Kadınlar Günü Etkinliğini Gerçekleştirdi

Etkinliğe UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy, Kadın Lojistikçiler Odak Grubu Koordinatörü Aslı Malay Tuncer ve Kadın Lojistikçiler Odak Grubu üyeleri katılım sağladı.

“KADINLARIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE VAR OLMASININ VE AYNI ZAMANDA BU ALANDAKİ POTANSİYELLERİNİN TAM ANLAMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULAMAK İSTİYORUZ”

Açılış konuşmasında Başkan Bilgehan Engin, UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu faaliyetlerini desteklediğini, günümüzde kadınların lojistik sektöründe aktif olarak yer alıyor olmasının sektöre farklı bakış açıları getirmesine ve iş süreçlerinin daha yenilikçi ve etkisi hale gelmesine katkı sağladığını vurguladı. Engin, lojistik sektörünün ve ilgili paydaşların, kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi için çeşitli politika ve uygulamaları desteklemesi gerektiğini belirtti.

“KADINLARIN YÖNETİM POZİSYONLARINDA DAHA FAZLA TEMSİL EDİLMESİ, AKTİF ROL ALMASI VE SEKTÖRDE DESTEKLENMESİ BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP.”

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy ise Kadın Lojistikçiler Odak Grubunun çalışmalarından ve çalışma hayatında kadın istatistiklerinden bahsetti. Türkiye’nin kadın çalışan oranı hakkında görüşlerini belirten Ulusoy, bu konuda aktif çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda C-Level seviyesinde kadınları görmek istediklerinin altını çizen Ayşem Ulusoy, cinsiyetin aksine, önemli olanın yetkinlik, çözüm odaklı olmak ve aktif rol oynamak olduğunu söyledi.

“SEKTÖRDE KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN SAHA ÇALIŞMALARINDA DAHA ÇOK GÖRMEK İSTİYOR, BUNUN İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ.”

UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu Koordinatörü Aslı Malay Tuncer, hedeflerinde daha çok kız öğrencinin sektöre girerek deneyim kazanabileceği programları hayata geçirmek olduğunu söyledi. Kadınları lojistiğin çeşitli alanlarında faaliyet göstermesinin önemini vurgulayan Tuncer, Kadın Lojistikçiler Odak Grubuyla birlikte Türkiye’de önemli bir farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Toplantı 2022-2023 Faaliyet sunumunu gerçekleştirmesi ardından son buldu.

CUMHURİYETİN YÜZÜ SERGİSİ

İMEAK DTO’da gerçekleşen toplantıdan sonra Kadın Lojistikçiler Odak Grubu Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Cumhuriyetin Yüzü” sergisine katıldı. Rehberli tur eşliğinde yapılan sergi gezisi sonrası yemekte tekrar bir araya gelen üyeler, birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.