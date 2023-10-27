15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cuma ve Hafta Sonu Bazı Saatlerde Kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlama uyarınca, 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır."

Vira Haber