Galataport İstanbul Cumhuriyetin 100. Yılını Kutluyor

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) 29 Ekim’e özel olarak gerçekleştireceği iki konserin yanı sıra, Borusan Kocabıyık Vakfı’nın Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki kültürel dönüşüme odaklanan “Cumhuriyetin Yüzü” sergisi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na bindiği noktada sergilenen ASAŞSANAT tarafından üretilen Alper Çınar imzalı Atatürk heykeli, Galataport İstanbul’un misafirleri ile buluşacak. Galataport İstanbul, 100. yıl kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim’de Boğaz’da gerçekleşecek donanma geçidi ve dron görsel gösterilerinin de yakından izlenebileceği noktalardan biri olacak.

Galataport İstanbul, Cumhuriyetimizin 100. yılını özel sanat etkinliklerini içeren bir program ile kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak 29 Ekim’de Doğuş Grubu’nun en köklü sosyal sorumluluk platformlarından Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 14.00 ve 17.00 saatlerinde ücretsiz iki konser ile misafirlere coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaşatacak. 100. yıl etkinlikleri kapsamında, O2 Blok’ta 1 Kasım’dan itibaren ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek Borusan Kocabıyık Vakfı’nın düzenlediği “Cumhuriyetin Yüzü” sergisi, 3 Mart 2024’e kadar ziyarete açık olacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na bindiği nokta olan Paket Postanesi önünde sergilenen, Heykeltraş Alper Çınar imzalı ve ASAŞSANAT tarafından üretilen 5.5 metrelik Atatürk heykeli de misafirlerle buluşacak. Galataport İstanbul, 100. yıl kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim’de Boğaz’da gerçekleşecek donanma geçidinin ve dron görsel gösterilerinin de yakından izlenebileceği noktalardan biri olacak.

“Atatürk’ün büyük yolculuğa ilk adımı attığı limanımızda Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlayacağız”

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, Galataport İstanbul olarak ev sahipliği yapacakları 100. yıl etkinlikleri hakkında şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını ve aynı zamanda da Galataport İstanbul’un ikinci yılını kutladığımız bu 29 Ekim bizler için ayrı bir önem taşıyor. İstanbul’un tarihi açıdan en zengin bölgelerinden birinde yer alan Galataport İstanbul, Cumhuriyete giden yolda Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na binmek üzere yola çıktığı nokta olma özelliğini taşıyor. Galataport İstanbul olarak bu önemli yılda bölgenin tarihi kültürel zenginliğini kamusal alanda sanat misyonumuz ile birleştirdiğimiz çok özel bir program planladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ile başlayacak ve önümüzdeki aylara yayılacak bu programda bizlerle iş birliği yapan değerli kurumlara, tüm sanatçılarımıza ve bu coşkuyu bizlerle paylaşacak misafirlerimize teşekkür ediyoruz.”

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Doğuş Grubu’nun “Çocuklara Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” çalışmalarını sürdüren, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 29 Ekim’de Galataport İstanbul’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve artık geleneksel hale gelen özel konserler ile müzikseverlerle buluşacak. Prof. Dr. Rengim Gökmen yönetimindeki DÇSO, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Teyfik Rodos’un yanı sıra, Başak Doğan yönetimindeki çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop & Caz Korosu ile sahne alacak. Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda, saat 14.00 ve 17.00’da gerçekleşecek olan konserler, genç sanatçıların müzik gelişimine destek olma amacını da taşıyor.

Prof. Dr. Rengim Gökmen şefliğinde, DÇSO’dan 70 öğrenci ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu’ndan 40 kişinin sahne alacağı konserlerde 100’ün üzerinde müzisyen bulunacak. Usta sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos da bu özel etkinlikte solist olarak sahne alacak. Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak düzenlenen konserlerde Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazedeki repertuvar dinleyicilerle buluşacak.

“Cumhuriyet’in Yüzü” sergisi

Borusan Kocabıyık Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılını kapsamlı ve eşsiz bir sergiyle Galataport İstanbul’da kutluyor. 1922-1942 yılları arasına odaklanan ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nin güzel sanatlar, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine bakışını yansıtan sergi, 1 Kasım’da Galataport İstanbul O2 Blok’ta sanatseverlerle buluşuyor. Orijinal eser, belge ve efemera ile dijital deneyimlerin de birlikte tasarlanarak, dönemin ruhunu kapsayıcı içerik bütünüyle izleyicilere sunan “Cumhuriyetin Yüzü”, ücretsiz olarak 1 Kasım 2023 – 3 Mart 2024 tarihleri arasında, Salı – Pazar günleri 11.00 – 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Atatürk’ün 5.5 metre yüksekliğindeki görkemli heykeli, Bandırma Vapuru’na bindiği noktada Galataport İstanbul, Cumhuriyete uzanan yolculuğun ilk adımlarının atıldığı önemli bir lokasyon olma özelliği taşıyor. Liman sahasının Atatürk’ün bundan 104 yıl önce Bandırma Vapuru’na binmek üzere Karaköy Limanı’ndan ayrıldığı noktasında çok özel bir heykel sergileniyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Paket Postanesi’nin önünde sergilenen, Heykeltraş Alper Çınar imzalı ve ASAŞSANAT tarafından üretilen 5,5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli, Galataport İstanbul misafirleri ile buluşacak.

Vira Haber