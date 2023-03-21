15 Temmuz Şehitler Köprüsü Önlerinde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Boğazında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
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İstanbul Boğazında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ortaköy İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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