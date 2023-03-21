Sıvılaştırılmış Gazı Tekrar Gaza Dönüştürecek LNG Gemisi İtalya'ya Geldi

İtalyan enerji altyapıları şirketi SNAM'ın aldığı sıvılaştırılmış gazı tekrar gaza dönüştürecek büyük LNG gemisi Golar Tundra, İtalya'nın Piombino limanına ulaştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, sıvılaştırılmış gazı yeniden gaza dönüştürecek Golar Tundra gemisi, Singapur’dan 26 günlük bir seyahatin ardından ülkenin batısındaki Toskana bölgesinin Piombino limanına pazartesi günü ulaştı. 2015'te inşa edilen, 300 metre uzunluğunda, 55 metre yüksekliğindeki geminin alımının, İtalya'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. SNAM şirketinin, Golar Tundra gemisini 350 milyon dolara alarak, ülkeye getirttiği ifade edildi. Mayıs ayından önce faaliyete geçmesi beklenmeyen Golar Tundra gemisinin yılda yaklaşık 5 milyar metreküp gazı dönüştürme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. İtalya'nın, Piombino'daki bu gemi dışında, ülkenin doğusundaki Ravenna kentinde kurulacak başka bir tesisle de yılda yaklaşık 13 milyar metreküp dönüştürme kapasitesine sahip olmayı hedeflediği belirtildi. Bu arada, Piombino belediyesi, yerel bazı dernekler ise Golar Tundra gemisinin yerel halk ve deniz trafiğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle geminin kentlerine gelişine tepki gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana İtalya, enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve Rus gazına bağımlılığını azaltma arayışında. Savaşın başladığı dönemde Rus gazına bağımlılığı yüzde 40 civarında olan İtalya, bunu azaltma konusunda bir dizi girişimde bulunmuştu. İtalya, Cezayir, Angola ve Kongo ile gaz tedarikini artırmaya dönük anlaşmalar imzalamış, Katar, Mısır, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerle de gaz alımı konusundaki görüşmelerini sıklaştırmıştı. Roma, 2024-2025 kışına kadar Rus gazına olan bağımlılığını sona erdirmeyi hedefliyor.

Vira Haber