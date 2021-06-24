15 Yolcusu İle Sürüklenen Gulet Kurtarıldı
Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 15 yolcu ile 4 mürettebat bulunan gulet, kurtarıldı.
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Datça Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 15 yolcu 4 mürettebat olan gulet, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait KIYEM-6 botu tarafında kurtarılarak Körmen Limanı'na çekildi.
KEGM'nin resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça Yarımadası Körmen Limanı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 15 yolcu 4 mürettebat olan gulet, KIYEM-6 botumuzca yedeklenerek Körmen Limanı’na emniyetle yanaştırıldı." denildi.
Vira Haber
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