Müsilaj İçin Bilim Kurulu Oluşturuldu

Marmara Denizi için risk oluşturan müsilajdan kurtulmak için oluşturulan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu.

Oluşturulan kurul Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izlemesiyle ilgili çalışmalar yürütecek. Kurulun başkanlığını TÜBİTAK’tan Prof. Dr. Hasan Mandal üstlenirken üyeler arasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden 21 bilim insanı yer alacak. Akademisyenler bilimsel çalışmalar yürütecek.

Fatih’te bulunan Marmara Belediyeler Birliği binasında düzenlenen basın toplantısıyla Bilim ve Teknik Kurulu’nda yer alan 21 isim; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar’ın katılımıyla yapılan Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’nın ardından MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından açıklandı.

BİLİM VE TEKNİK KURULU

Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK. Kurul Üyeleri ise;

Doç. Dr. Ahsen Yüksek- İstanbul Üniversitesi;

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler- Boğaziçi Üniversitesi;

Prof. Dr. Barış Salihoğlu- Ortadoğu Teknik Üniversitesi;

Prof. Dr. Bülent Keskinler-Gebze Teknik Üniversitesi;

Doç. Dr. Çolpan Polat Beken- TÜBİTAK’tan Emekli Uzman,

Prof. Dr. Funda Yercan- Piri Reis Üniversitesi;

Prof. Dr. Güçlü İnsel-İstanbul Teknik Üniversitesi;

Prof. Dr. Güleda Engin-Yıldız Teknik Üniversitesi;

Prof. Dr. Gülşen Altuğ-İstanbul Üniversitesi;

Prof. Dr. İzzet Öztürk-İstanbul Teknik Üniversitesi;

Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar- İstanbul Üniversitesi;

Prof. Dr. Melike Gürel- İstanbul Teknik Üniversitesi;

Prof. Dr. Mete Yılmaz- Bursa Teknik Üniversitesi;

Prof. Dr. Mustafa Sarı- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi;

Prof. Dr. Nuray Çağlar- İstanbul Üniversitesi;

Prof. Dr. Nüket Sivri- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa;

Dr. Osman Okur- TÜBİTAK MAM; Prof.

Dr. Saadet Karakulak- İstanbul Üniversitesi;

Dr. Selma Ayaz- TÜBİTAK MAM;

Prof. Dr. Sevil Veli- Kocaeli Üniversitesi.

Vira Haber