GİSBİR Yeni Yönetimini Belirledi

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) 51. Seçimli Genel Kurulu, 22 Haziran tarihinde gerçekleşti. Seçimli Genel Kurul ile Birliğin yeni yönetimi belirlendi.

Gemi inşa sektörünün çatı kuruluşu GİSBİR 51. Seçimli Genel Kurulu, Birliğin Tuzla’daki merkezinde gerçekleşti. Seçimli Genel Kurula Birliğin mevcut Başkanı Murat Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve mevcut GİSBİR Denetleme Kurulu Üyesi Salih Zeki Çakır’ın yanı sıra GİSBİR mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, GİSBİR üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği yeni yönetiminin belirlendiği Genel Kurulda konuşan Murat Kıran, sektörün zorlu bir süreçten geçtiği dönemde göreve geldiklerini ve o günden beri sektörün gelişimi için girişimlerde bulunduklarını dile getirdi. Uluslararası platformlarda Türk gemi inşa sanayicisinin tanınırlığını ve etkinliğini artırma vizyonuyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kıran, gelecek süreç için de sektörün gerek teknolojik gerekse çevre duyarlılığı konusundaki gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bugün sektörün olumlu bir yolda ilerlediğini kaydetti. Yeni inşada yüzde 70, tamir bakımda ise yüzde 90 yerlilik oranlarına ulaşan gemi inşa sanayisinin ülke ekonomisi için önemli bir kaynak ve istihdama ciddi katkı sağladığının da altını çizen Murat Kıran, sektörün aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişimine değindi.

GİSBİR’in 51. yılına özel pasta kesimiyle sona eren Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda oluşan GİSBİR yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Murat Kıran

Bilgehan Bayramoğlu

Orhan Torlak

Mehmet Birol Üner

Orhan Gülcek

Türkan Manasır Öz

Hüseyin Mengi

Nurettin Çalışkan

Ebru Şenkaya

Salih Bostancı

Denetleme Kurulu

Yener Uzel

Hakan Sevimli

Özdemir Ataseven

Vira Haber