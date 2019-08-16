17 Ağustos'un acısı denizin altında

Yüzyılın felaketi 17 Ağustos depreminin su altındaki izleri, felaketin 20. yıl dönümünde dalgıçlar tarafından görüntülendi. 1999’da meydana gelen büyük felaket, merkez üssü Gölcük’te ağır bir yıkıma yol açmış, deprem sırasında Değirmendere sahilinde, yaklaşık dört dönümlük alan denize çökmüştü.

Denizin altında 55 metre derinliğe kadar depremde denize çöken vapur iskelesi, otomobiller, dev çınar ağaçları, çay bahçeleri ve otel enkazı görülebiliyor.

İZLER DURUYOR

Profesyonel Dalış Eğitmeni Murat Kulakaç, 14 yıldır bu bölgede sürekli dalış yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Karada depremin yarattığı izler silinmeye başladı ama bu izler su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. 55 metreye kadar tüm enkazı net bir şekilde görebiliyoruz. 22 metrede hâlâ 2 tane dev çınar ağacı topraktan besleniyor. Odunsu yapıları hala devam ediyor 25 metrede bir restoran var, avcılar kulübü 55 metre derinlikte, vapur iskelesi 22 metrede duruyor, üzerinde hala lastikleri gelecek bir vapuru bekliyor gibi. Çay bahçeleri ve diğer eğlence alanları da 37 metrede dalış yapanları bekliyor.”

FELAKETİ HATIRLATIYOR

Depremi Gölcük’te yaşadığını söyleyen dalış eğitmeni Alper Yalçın ise şunları anlattı: “Arkadaşlarımı, dostlarımı ve akrabalarımı kaybettim. 17 Ağustos hepimize çok derinden bir yara verdi. O dönemler suyun altına giren binalar ve kaybettiğimiz arkadaşlarımız beni çok etkiledi. Suyun altında neler olup bittiğini çok merak ettim. Bu enkaz görüntülerini görmek için ilk daldığımda dayanamayıp çok erken suyun altını terk etmiştim. Aradan yıllar geçti, şu anda hâlâ girdiğim zaman yıllar evvel gezdiğimiz sahil, altında çay içtiğimiz çınar ağaçları, gezdiğimiz binalar, yollar, caddeler hepsi olduğu gibi duruyor.”

Vira Haber