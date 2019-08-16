Çanakkaleli kaptan evine döndü

Boğaz Gazetesi'nden İsmail Şen'in yaptığı haber şöyle: "Nijerya karasularında 13 Temmuz tarihinde korsanlar tarafından kaçırılan gemideki 10 mürettebatından biri olan biri olan Gelibolulu kaptan Serkan İbrahim Arsoy evine döndü. Douala Limanından (Kamerun) Abidjan’a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilirken, kaçırılan denizcilerin serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimler Dış işleri Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Kargo gemisine düzenlenen saldırıda silahlı kişilerce kaçırılan 10 Türk denizci üç hafta sonra serbest bırakıldı. Kurban Bayramı öncesinde ailelerine kavuşan denizciler adeta çifte bayram yaşadı. Kaçırılan Denizciler arasında yer alan Gelibolulu kaptan Serkan İbrahim Arsoy da evine döndü. Baba Abdurrahman Aksoy, anne Türkan Aksoy çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, kaptan Serkan İbrahim Arsoy ve ailesini evlerinde Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan ve Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak ile birlikte ziyaret etti. Başkan Özcara ziyarete ilişkin açıklamasında; “CHP İl Başkanımız İsmet Güneşhan, Çanakkale Milletvekilimiz Özgür Ceylan ve İlçe Başkanımız İsmail Parlak ile birlikte çifte bayramın yaşandığı Nijerya açıklarında kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 10 Türk gemiciden biri olan Gelibolulu kaptan Serkan Arsoy'un ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık” ifadelerini kullandı."

Vira Haber

