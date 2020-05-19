İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ KÜLTÜRÜ

  3. 19 Mayıs'a Özel Savarona Maketine Yoğun İlgi
19 Mayıs'a Özel Savarona Maketine Yoğun İlgi

19 Mayıs'a Özel Savarona Maketine Yoğun İlgi

 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan Savarona maketi büyük ilgi gördü.

A+A-

Bodrum'da ikamet eden ağaç işleri endüstri mühendisi Serkan Okçu, hazırladığı ahşap gemi maketleriyle ilgi görüyor.

Okçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk'ün "Savarona" yatının maketini yaptı.

Okçu'nun aslına sadık kalarak el işçiliği ile 3 ayda nihayete erdirdiği maket, orijinaline olan benzerliğiyle büyük ilgi görüyor.

20200518-2-42505931-55052544-web.jpg20200518-2-42505931-55052545-web.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.