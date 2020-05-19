19 Mayıs'a Özel Savarona Maketine Yoğun İlgi

Bodrum'da ikamet eden ağaç işleri endüstri mühendisi Serkan Okçu, hazırladığı ahşap gemi maketleriyle ilgi görüyor.

Okçu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk'ün "Savarona" yatının maketini yaptı.

Okçu'nun aslına sadık kalarak el işçiliği ile 3 ayda nihayete erdirdiği maket, orijinaline olan benzerliğiyle büyük ilgi görüyor.

Vira Haber