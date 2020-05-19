İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan 19 Mayıs Mesajı

Kıran’ın paylaştığı mesaj şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millî Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919, Anadolu’da yeni Türk Devleti’nin temellerinin atıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin başlangıcı, doğum günüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin kaderinin yeniden yazıldığı 19 Mayıs tarihini yarınlarımız olan gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Sıkıntı ve yokluk içerisinde, yüzbinlerce şehit vererek, fedakarlık ve özveriyle kurulan bu emsalsiz emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ama özellikle de gençlerimizin öncelikli görevidir.

Gençlerine değer veren, yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabilirler. Denizcilik sektörünün temsilcileri olarak bizler, denizciliğin her alanında ihtisaslaşan, teknolojiye hâkim, özgüveni yüksek, bilgiye ulaşmayı bilen, sorgulayan bireyler yetiştirmeye büyük önem atfediyor ve bu yolda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz.

Gençlerimizin gözlerindeki ışığı, öğrenme isteğini gördükçe, sorgulayıcı ve araştırmacı ruhlarına şahit oldukça ülkemizin çok daha ileri seviyelere emin adımlarla ilerleyeceğine inancım tamdır. Bayrağı devralacak gençlerimizin, 19 Mayıs’ın ruhunu anlayarak ve değerlerimize sahip çıkarak, kendilerine emanet edilen vatana sonuna kadar sahip çıkacaklarına ve koruyacaklarına güveniyorum.

Bu anlamlı gün vesilesi ile başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve her dönem bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber