KOSDER'den Anlamlı 19 Mayıs Mesajı

KOSDER tarafından paylaşılan mesaj şöyle: “19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarihin karanlık sayfalarına ışık tutacağı Kurtuluş Destanı’nın başlangıcı olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, esaret kabul etmeyen bir milletin yeniden doğuşunun tüm dünyaya en açık beyanıdır. Bu kutlu gün; aydınlığa çıkmanın neredeyse imkansız olduğu bir dönemde, kahraman Türk milletinin tarihin karanlık sayfalarına ışık tutacağı Kurtuluş Destanı’nın başlangıcı olmuştur.

Sömürgeciliğin ve geri kalmışlığın kabul edilemeyeceğinin ilanı olan 19 Mayıs 1919, ‘Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ şiarının fiiliyata dönüşmesinin önünü açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelini de oluşturan bu gün, aynı zamanda Atatürk’ün ‘En büyük umudum’ dediği Türk gençliğine armağanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce ulusumuzun özgür ve egemen yarınlarının teminatı niteliğini taşıyan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”

Vira Haber