Dev Gemi Çanakkale Boğazı'nda
MSC OSCAR, 19.Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde Çanakkale boğazından geçiş yaptı.
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İmal edildiği 2015 yılında dünyanın en büyük konteyner gemisi olan MSC OSCAR, 19.Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde Çanakkale boğazından geçiş yaptı.
MSC OSCAR 22 Mayıs Çarşamba günü Tekirdağ Asya Port Limanı’na ulaşacak.
Vira Haber
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